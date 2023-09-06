5 أسهم تشهد أعلى انخفاضات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أغلقت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى تراجعات، لتتحرك عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته اليوم صاعدا 0.71% مغلقا عند 19044 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI على صعود 0.35% مغلقا عند 3844 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.28% مغلقا عند 5619 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم كونتكت المالية القابضة بنسبة 10.96% مغلقا عند 3.250 جنيه، وسهم المصرية للدواجن بنسبة 5.34% مغلقا عند 3.900 جنيه، ثم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 4.42% مغلقا عند 27.030 جنيه.

ورابعا جاء سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 3.47%، مغلقا عند 10.020 جنيه، وخامسا جاء سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 3.12%، مغلقا عند 67.420 جنيه.