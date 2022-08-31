5 أسهم تسير مع الاتجاه الهابط للبورصة وتسجل أعلى انخفاضات اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات العقارات، والتجزئة، والسياحة، والعقارات، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم لتسير مع الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وكان الأعلى خسارة اليوم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 6.38%، مغلقًا عند 7.490 جنيه، تلاه الشرقية- إيسترن كومباني بنسبة 6.07%، مغلقًا عند 9.75 جنيه.

وجاء ثالثًا سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 4.99%، مغلقًا عند مستوى 22.300 جنيه، ورابعًا جاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.94%، مغلقًا عند 15.190 جنيه، وخامسًا جاء ليسيكو مصر بنسبة 4.49%، مغلقًا عند 9.580 جنيه.

وتراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعي، اليوم، حيث أنهى مؤشر السوق الرئيسي "egx30" تعاملات اليوم متراجعًا 1.32%، عند مستوى 9998 نقطة،

ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، مغلقًا عند مستوى 2201 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.67% مغلقًا عند 3153 نقطة.