5 أسهم تسجل أكبر انخفاض بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملات اليوم، مسجلة أكبر تراجعات بالسوق، لتعكس الحركة الهبوطية الجماعية لمؤشرات السوق لدى الإغلاق.

وجاء في صدارة الأسهم الأعلى هبوطًا اليوم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 6.77% مغلقًا عند 0.179 جنيه، تلاه أوراسكوم كونستراكشون بي إل إس بنسبة 6.73% مغلقا عند مستوى 117.060 جنيه، تلاه مستشفى النزهة الدولي متراجعا 5.53%، مغلقا عند مستوى 10.020 جنيه.

ورابعا جاء سهم مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بنسبة 6.49%، مغلقا عند مستوى 24.220 جنيه، ثم زهراء المعادي للاستثمار والتنمية بنسبة 3.66% مغلقا عند 6.060 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته عند مستوى 17495 نقطة، متراجعا 0.22%، ومؤشر EGX70 EWI متراجعا 0.43% مغلقا عند 3249 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI منخفضا 0.49% مغلقا عند 4875 نقطة.