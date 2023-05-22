5 أسهم تسجل أكبر انخفاض بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الصناعات الثقيلة، والأدوية، والتعليم، تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى تراجعات بالسوق، وسط تسجيل المؤشرات تباينا لدى الإغلاق.

وتصدر الأسهم الهابطة حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بنسبة 11.76% مغلقا عند 0.120 جنيه، وسهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بنسبة 10.26%، مغلقا عند 833.340 جنيه، وسهم العربية للأسمنت بنسبة 6.59% مغلقا عند 7.510 جنيه.

ورابعا تراجع سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 6%، مغلقا عند 3.920 جنيه، ثم ابن سينا فارما بنسبة 4.35%، مغلقا عند 2.200 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 0.57% مغلقا عند مستوى 16764 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.02% مغلقا عند 4544 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.44% مغلقا عند 3009 نقطة.