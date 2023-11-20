5 أسهم تسجل أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي، على خلفية عمليات جني أرباح عقب المكاسب القياسية التي حققتها السوق بالجلسات الأخيرة، ما انعكس على مجموعة أسهم سجلت أعلى تراجعات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم متراجعا 0.56%، مغلقا عند 24760 نقطة، و”الأسهم الصغيرة والمتوسطة” EGX70 EWI بنسبة 1.07%، مغلقا عند 4856 نقطة، و” EGX100 EWI” بنسبة 1.11%، مغلقا عند 7155 نقطة.

وتكبد سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بأعلى تراجع اليوم بواقع 11.19%، مغلقا عند 194.750 جنيه، تلاه سهم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 6.25%، مغلقا عند 0.345 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 6.14%، مغلقا عند 16.350 جنيه.

ورابعا جاء سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 5.24%، مغلقا عند 1.013 جنيه، ثم جراند اتفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.06%، مغلقا عند 7.320 جنيه.