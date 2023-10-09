5 أسهم تسجل أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم في قطاعات الاستثمارات المالية، والصناعة، والأدوية، أعلى معدلات هبوط بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم، لتسير عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.36%، مغلقا عند 19426 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.79%، مغلقا عند 3611 نقطة، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 0.55%، مغلقا عند 5369 نقطة.

وكان السهم الأعلى هبوطا اليوم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 17.78%، مغلقا عند 6.750 جنيه، ثم لأودن للاستثمارات المالية بنسبة 3.35%، مغلقا عند 1.558 جنيه، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 3.24%، مغلقا عند 6.280 جنيه.

ورابعا تراجع سهم مصر للألومنيوم بنسبة 2.94%، مغلقا عند 41.220 جنيه، ثم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.78%، مغلقا عند 138.610 جنيه.