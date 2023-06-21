5 أسهم تسجل أعلى هبوط بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى تراجعات، في ظل إغلاق مؤشرات السوق على هبوط جماعي بأكثر من 1%.

وأغلق مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته اليوم هابطا 1.2% عند مستوى 17706 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة هابطا 2.29% مغلقا عند مستوى 3544 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.07% مغلقا عند 5241 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا اليوم حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بنسبة 25.93% مغلقا عند 0.420 جنيه، تلاه مباشرة حق اكتتاب شركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري- باندا -3 بنسبة 14.74% مغلقا عند 0.405 جنيه، ثم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 11.67% مغلقا عند 0.030 جنيه.

ورابعا حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بنسبة 7.05% مغلقا عند 3.690 جنيه، ثم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 6.02% مغلقا عند 3.120 جنيه.