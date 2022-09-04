5 أسهم تسجل أعلى مكاسب في البورصة المصرية اليوم (جراف)

مع إنهاء البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، حققت حزمة من أسهم السوق أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين 11% ونحو 5%.

وتصدر الأسهم الصاعدة بنهاية تعاملات اليوم بلتون المالية القابضة بنسبة 11.42%، مغلقا عند مستوى 3.610 جنيه، ثم الدلتا للسكر بنسبة 8.33%، مغلقا عند 13.660 جنيه، وثالثا جاء أودن للاستثمارات المالية بنسبة 6.20%، مغلقا عند مستوى 1.43 جنيه.

ورابعا جاء سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 5.48%، مغلقا عند مستوى 3.080 جنيه، وخامسا جاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.99%، مغلقا عند 15.160 جنيه.

وسجلت مجموعة من أسهم السوق ثباتا جاء من بينها إيديتا للصناعات الغذائية مغلقا عند 9.390 جنيه، وأوراسكوم المالية القابضة عند 0.215 جنيه، والاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" عند 23.080 جنيه، وممفيس للأدوية عند 16.440 جنيه، والنيل للأدوية عند 35.510 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.6% مغلقا عند مستوى 9996 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.07% منهيا التداولا عند 2188 نقطة، كما ارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 1%، منهيا التعاملات عند 3139 نقطة.