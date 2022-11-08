5 أسهم تسجل أعلى مكاسب بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة هابطة بالبورصة المصرية اليوم نجحت حزمة أسهم في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والاستثمار العقاري، من تسجيل أعلى مكاسب بمعدلات تراوحت بين 19.5% و11%.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 19.52% مغلقا عند مستوى 3.490 جنيه، ثم سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 18.96% مغلقا عند مستوى 46.690 جنيه، ثم اميرالد للاستثمار العقاري متراجعا 13.68% مغلقا عند مستوى 1.662 جنيه.

ورابعا جاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 11.33% مغلقا عند مستوى 34.500 جنيه، ثم أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 11.32% مغلقا عند مستوى 3.540 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق egx30 التعاملات متراجعا 1.54% عند مستوى 11268 نقطة، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% مغلقا عند مستوى 2231 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا متراجعا 0.57% عند مستوى 3241 نقطة.