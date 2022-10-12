5 أسهم تسجل أعلى مكاسب بالبورصة المصرية اليوم

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات متنوعة أعلى مكاسب بنهاية تعاملات اليوم التي أغلقت فيها مؤشرات السوق على هبوط جماعي.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.01% مغلقا عند 21.170 جنيه، تلاه مصر للأسواق الحرة بنسبة 7.30% مغلقا عند 8.530 جنيه، وثالثا جاء القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 5.77% مغلقا عند 15.210 جنيه.

ورابعا جاء سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.23% مغلقا عند 3.020 جنيه، ثم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.90% مغلقا عند 8.350 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 اليوم بنسبة 0.67% مغلقا عند مستوى 9800 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51% مغلقا عند 2121 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.35% مغلقا عند 3041 نقطة.