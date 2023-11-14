5 أسهم تسجل أعلى صعود في البورصة المصرية اليوم (جراف)

في قطاعات الاستثمار العقاري، والصحة، والصناعة، والخدمات المالية

5 أسهم تسجل أعلى صعود في البورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

3:35 م, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء على تباين المؤشرات، فيما سجلت حزمة أسهم في قطاعات الاستثمار العقاري، والصحة، والصناعة، والخدمات المالية،  أعلى صعود.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.25%، مغلقا عند 23894 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، مغلقا عند 4791 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.10%، مغلقا عند 7027 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 12.71%، مغلقا عند 1.490 جنيه، تلاه سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 11.25%، مغلقا عند 9 جنيهات.

وثالثا جاء سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 10.59%، مغلقا عند 14.830 جنيه، ثم التوفيق للتأجير التمويلي- أيه-تي-ليس بنسبة 8.77%، مغلقا عند 4.340 جنيه، ثم أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 8.75%، مغلقا عند 0.348 جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

3:35 م, الثلاثاء, 14 نوفمبر 23