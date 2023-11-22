5 أسهم تسجل أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بنهاية التعاملات، وصل بعضها إلى 20%.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.03% مغلقا عند مستوى 25029 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.03%، مغلقا عند مستوى 5033 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.85%، مغلقا عند 7378 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 19.93%، مغلقا عند مستوى 3.250 جنيه، تلاه النيل للأدوية بنسبة 17.81%، مغلقا عند مستوى 87.300 جنيه، ثم مطاحن شرق الدلتا بنسبة 15.48%، مغلقا عند مستوى 151.030 جنيه.

ورابعا جاء سهم بايونيرز بروبيرتيز للتنمية العمرانية بنسبة 14.08%، مغلقا عند 2.430 جنيه، ثم العامة للصوامع والتخزيم بنسبة 12.19%، مغلقا عند مستوى 159.890 جنيه.