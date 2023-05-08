5 أسهم تسجل أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي، انعكس على حزمة من الأسهم سجلت أعلى صعود.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسى “EGX30” بنسبة 2.37% مغلقا عند 17642 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70 EWI” بنسبة 2.47%، مغلقا عند مستوى 3056 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقا بنسبة 2.58%، مغلقا عند 4641 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال – 2 بنسبة 28.36%، مغلقا عند 0.086 جنيه، تلاه سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 9.56% مغلقا عند 25.590 جنيه، ثم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 9.32%، مغلقا عند 26.750 جنيه.

ورابعا في الصعود جاء سهم أودن للاستثمارات المالية صاعدا 7.90% مغلقا عند 1.762 جنيه، وخامسا جاء أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 7.59%، مغلقا عند 0.241 جنيه.