5 أسهم تسجل أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سارت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات البتروكيماويات، والصناعة، عكس الاتجاه العام للمؤشرات الذي غلب عليه الهبوط، لتسجل أعلى ارتفاعات بنهاية تداولات اليوم.

وتصدر الأسهم الصاعدة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 7.5%، مغلقا عند 20.750 جنيه، ثم حديد عز بنسبة 7.35% مغلقا عند مستوى 34.330 جنيه، ثم السويدي إليكتريك بنسبة 6.50% مغلقا عند 14.910 جنيه.

ورابعا صعد سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 5.91% مغلقا عند 159.930 جنيه، ثم البويات والصناعات الكيماوية – باكين بنسبة 5.06% مغلقا عند مستوى 37.820 جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس EGx30 بنسبة 0.27% مغلقا عند مستوى 15906 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.2% مغلقا عند 2804 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 WEI بنسبة 0.31% مغلقا عند 4197 نقطة.