5 أسهم تسجل أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت البورصة المصرية قفزة صعودية في مؤشراتها بتعاملات اليوم، انعكست على مجموعة من أسهم السوق لتسجل أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين نحو 20% و16%.

وتصدر الأسهم الصاعدة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 19.99% مغلقا عند 61.170 جنيه، تلاه مباشرة النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 17%، مغلقا عند مستوى 10.600 جنيه، ثم القاهرة للدواجن بنسبة 16.90% مغلقا عند 3.320 جنيه.

وجاء رابعا سهم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 16.36% مغلقا عند 0.256 جنيه، ثم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 16.76%، مغلقا عند 2.130 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته اليوم صاعدا 2.90% مغلقا عند 15150 نقطة، وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بواقع 2.72% مغلقا عند مستوى 2826 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 3.41% مغلقا عند 4179 نقطة.