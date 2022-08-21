5 أسهم تسجل أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم في المنطقة الخضراء بصعود جماعي بمعدلات تراوحت بين أكثر من 2% و1%.

وصعد مؤشر السوق الرئيس egx30 بنسبة 2.43% مغلقا عند مستوى 10339 نقطة، كما ارتفع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.68%، مغلقا عند مستوى 2195.5 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.9%، منهيا التداولات عند مستوى 3152.7 نقطة.

وسجلت حزمة أسهم أعلى صعود بنسب تراوحت بين نحو 11% و 8%، في قطاعات مختلفة، تصدرها سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 10.65%، مغلقا عند مستوى 5.610 جنيه، ثم سهم القلعة للاستشارات المالية بنسبة 9.67% مغلقا عند 1.33 جنيه، ثم سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 9.5% مغلقا عند مستوى 16.64 جنيه.

ورابعا جاء سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 8.39%، مغلقا عند مستوى 1.033 جنيه، وسهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 7.65% مغلقا عند 17.880 جنيه.