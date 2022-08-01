5 أسهم تسجل أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

مع تحول البورصة المصرية للهبوط بنهاية تعاملات اليوم الاثنين انعكس ذلك على نسب تراجعات الأسهم الأعلى انخفاضا لتصبح أعلى نسبيا من الأيام الماضية.

وتراوحت نسب تراجعات الأسهم الأعلى هبوطا بالسوق بين ما يقارب الـ7% و5%، وتوزعت على قطاعات الإنشاءات، والصناعات الغذائية، والقطاع الطبي، والخدمات المالية.

وتصدر قائمة الأسهم الهابطة اليوم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 6.67% مغلقا عند 14 جنيه، ثم التعمير والاستشارات الهندسية بـ 6.38%، مغلقا عند 20.24 جنيه، ثم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 5.95% مغلقا عند 9.950 جنيه.

ورابعا جاء سهم سبيد ميديكال مغلقا عند 0.608 جنيه، وخامسا جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية مصر بنسبة 5.02%، مغلقا عند 16.66 جنيه