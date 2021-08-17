5 أسهم تسجل أعلى تراجع في تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى انخفاضات اليوم بنسب تراوحت بين 10 و 4%، في قطاعات مختلفة شملت الاستثمار العقاري والسياحي، والصناعة، والغزل والنسيج، والكيماويات.

في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والصناعة والغزل والنسيج والكيماويات

وتصدر قائمة الأسهم تراجعا صعودا العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 10%، منهيا التعاملات عند 36.45 جنيه، وسهم مينا للاستثمار العقاري والسياحي بنسبة 9.6%، منهيا التداولات عند 1.7 جنيه.

وثالثا في التراجعات جاء سهم جولدن تكس للأصواف بنحو 8% إلى مستوى 7.43 جنيه، ورابعا جاء سهم الألومنيوم العربية، بنسبة 6%، مغلقا عند نحو 43 جنيهًا، وخامسا جاء كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بـ 4.22%، إلى مستوى 37.6 جنيه.

وشهدت تعاملات اليوم جلسة متباينة، وتراجع المؤشر الثلاثيني 0.98%، إلى مستوى 10937 نقطة، فيما ارتفع مؤشري السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% إلي مستوى 2919 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% إلى مستوى 3896 نقطة.