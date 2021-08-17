بورصة وشركات

5 أسهم تسجل أعلى تراجع في تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والصناعة والغزل والنسيج والكيماويات
منى عبدالباري 4:44 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 4:44 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى انخفاضات اليوم بنسب تراوحت بين 10 و 4%، في قطاعات مختلفة شملت الاستثمار العقاري والسياحي، والصناعة، والغزل والنسيج، والكيماويات.

في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والصناعة والغزل والنسيج والكيماويات

وتصدر قائمة الأسهم تراجعا  صعودا العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 10%، منهيا التعاملات عند 36.45 جنيه، وسهم مينا للاستثمار العقاري والسياحي بنسبة 9.6%، منهيا التداولات عند 1.7 جنيه.

اقرأ أيضا  شهادة إيداع «التجاري الدولي» تصعد 1.6% بتعاملات الـGDR's بسوق لندن خلال أسبوع

وثالثا في التراجعات جاء سهم جولدن تكس للأصواف بنحو 8% إلى مستوى 7.43 جنيه، ورابعا جاء سهم الألومنيوم العربية، بنسبة 6%، مغلقا عند نحو 43 جنيهًا، وخامسا جاء كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بـ 4.22%، إلى مستوى 37.6 جنيه.

 وشهدت تعاملات اليوم جلسة متباينة، وتراجع المؤشر الثلاثيني 0.98%، إلى مستوى 10937 نقطة، فيما ارتفع مؤشري السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% إلي مستوى 2919 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% إلى مستوى 3896 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 1.9 مليار جنيه

رجب عزالدين 5:10 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

منى عبدالباري 4:27 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

الإسكندرية للاستثمارات: تايكون القابضة نفذت عرض الشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه

رجب عزالدين 3:41 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

35 مليون جنيه نصيب «الدلتا للسكر» من أرباح «الفيوم للسكر» العام الماضي

منى عبدالباري 3:38 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

إل جي تخطط لإنتاج بطاريات لتشغيل 1.3 مليون سيارة كهربائية

أحمد فراج 1:34 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

«السويدي إليكتريك» تقفز بإيراداتها إلى 26 مليار جنيه فى ستة أشهر

رجب عزالدين 1:09 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21