5 أسهم تسجل أعلى تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات استصلاح الأراضي، والسياحة، والأغذية، والبتروكيماويات، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، رغم الصعود الجماعي للمؤشرات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.65%، مغلقا عند 18216 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.14%، مغلقا عند 3716 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%، مغلقا عند 5464 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.51%، مغلقا عند 26.440 جنيه، وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 3.37%، مغلقا عند 35.840 جنيه، وثالثا جاء رمكو لإنشاء القرى السياحية 3.25%.

ورابعا جاء سهم القاهرة للدواجن بنسبة 2.94%، مغلقا عند 5.290 جنيه، وخامسا سماد مصر (ايجيفرت) متراجعا 2.82%، مغلقا عند 20 جنيه.