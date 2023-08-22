5 أسهم تسجل أعلى تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

متحركة مع الاتجاه الهابط لمؤشر السوق الرئيس

5 أسهم تسجل أعلى تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:24 ص, الثلاثاء, 22 أغسطس 23

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى نسبة هبوط بنهاية تعاملات اليوم، لتسير مع الاتجاه الهابط لمؤشر السوق الرئيس EGX30  الذي أغلق هابطا، وسط ارتفاعات المؤشرين الأخرين.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30  بنسبة 0.63% مغلقا عند 17920 نقطة، فيما صعد مؤشري EGX70 EWI  للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.92%، مغلقا عند 3674 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI  الأوسع نطاقا بنسبة 0.55% مغلقا عند 5399 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.51%، مغلقا عند 40.290 جنيه، ثم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 6.40%، مغلقا عند 18.130 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 5.12%، مغلقا عند 9.830 جنيه.

ورابعا هبط سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 4.92%، مغلقا عند 16.800 جنيه، وبلتون المالية القابضة بنسبة 4.26%، مغلقا عند 3.370 جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

1:24 ص, الثلاثاء, 22 أغسطس 23