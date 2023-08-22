5 أسهم تسجل أعلى تراجع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى نسبة هبوط بنهاية تعاملات اليوم، لتسير مع الاتجاه الهابط لمؤشر السوق الرئيس EGX30 الذي أغلق هابطا، وسط ارتفاعات المؤشرين الأخرين.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.63% مغلقا عند 17920 نقطة، فيما صعد مؤشري EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.92%، مغلقا عند 3674 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.55% مغلقا عند 5399 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.51%، مغلقا عند 40.290 جنيه، ثم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 6.40%، مغلقا عند 18.130 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 5.12%، مغلقا عند 9.830 جنيه.

ورابعا هبط سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 4.92%، مغلقا عند 16.800 جنيه، وبلتون المالية القابضة بنسبة 4.26%، مغلقا عند 3.370 جنيه.