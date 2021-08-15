5 أسهم تسجل أعلى تراجع فى البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية توزعت في قطاعات الاستثمارات المالية، و استصلاح الأراضي، والمقاولات، أعلى نسبة تراجعات اليوم بين 10% و 6%.

بنسب تراوحت بين 10% و 6%

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى هبوطا سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي متراجعا بنحو 10% إلى مستوى 79.6 جنيه، ثم سهم النصر للأعمال المدنية خاسرا 9.6%، مغلقا عند مستوى 50.19 جنيه، ثم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 9.23%، إلى مستوى 7.87 جنيه.

ورابعا على صعيد التراجعات جاء سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 8.7%، إلى مستوى 11 جنيها، وخامسا جاء سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 6.4%، منهيا التداولات عند 42.24 جنيه.

وشهدت تعاملات اليوم جلسة رابحة، حيث اكتست المؤشرات جماعيا باللون الأخضر، ليرتفع المؤشر الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.33% مغلقا عند 11029 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.57% إلى مستوى 2887 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.51% إلى مستوى 3866 نقطة.