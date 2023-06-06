5 أسهم تسجل أعلى تراجع بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات البنوك، والاستثمارات المالية، والتجزئة، والصناعة، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، رغم الصعود الجماعي للمؤشرات بمعدلات تجاوزت الـ2%.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعًا اليوم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 5.07%، مغلقًا عند 12.080 جنيه، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.59% مغلقا عند 1.825 جنيه، ثم أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 4.69% مغلقا عند 6.500 جنيه.

وجاء رابعًا سهم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 4.42%، مغلقا عند 1.081 جنيه، ثم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.13% مغلقًا عند 0.581 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة 0.84% مغلقا عند 17491 نقطة، وEGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.54% مغلقًا عند 3549 نقطة، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.11% مغلقا عند 5221 نقطة.