5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى هبوطا بنهاية تعاملات اليوم، وسط تباين المؤشرات حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 وحيدا.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا اليوم حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بنسبة 6.27% مغلقا عند 2.390 جنيه، تلاه مباشرة العامة لصناعة الورق – راكتا هابطا بنسبة 5.25% مغلقا عند 11.020 جنيه.

وثالثا جاء سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار العقاري هابطا 4.38% مغلقا عند 0.393 جنيه، ورابعا جاء سهم الشرقية- ايسترن كومباني بنسبة 4.26% مغلقا عند 19.800 جنيه، ثم اودن للاستثمارات المالية متراجعا 4.18% مغلقا عند 1.629 جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في إغلاق تعاملات اليوم، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.49%، مغلقا عند 17380 نقطة، وفي المقابل صعد مؤشري السوق EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.31% مغلقا عند 3569 نقطة، وEGX100 EWI بنسبة 0.92% مغلقا عند 5267 نقطة.