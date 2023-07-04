5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى انخفاض بنهاية تعاملات اليوم لتسير مع الاتجاه العام الهابط للمؤشرات بقيادة المؤشر الرئيس للسوق EGX30.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة -3 بنسبة 18.92% مغلقا عند 0.180 جنيه، تلاه حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بنسبة 14.72% مغلقا عند 2.550 جنيه.

وثالثا جاء سهم السويدي إليكتريك متراجعا 4.96% مغلقا عند 19.360 جنيه، ورابعا جاء سهم الدلتا للسكر بنسبة 4.18% مغلقا عند 35.270 جنيه، ثم المالية والصناعية المصرية بنسبة 4.17% مغلقا عند 46 جنيه.

وتراجع EGX 30 بنسبة 1.13%، مغلقا عند 17466 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36% مغلقا عند 3523 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% مغلقا عند 5219 نقطة.