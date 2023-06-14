5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملات اليوم مسجلة أعلى تراجعات لتعكس الإغلاقات الهابطة لمؤشري egx70، و egx100 الأوسع نطاقا، فيما غرد المؤشر الرئيس للسوق egx30 بالصعود منفردا.

وتصدر الأسهم الأعلى خسارة اليوم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 6.49% مغلقا عند 0.072 دولار، ثم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 5%، مغلقا عند 16.730 جنيه.

وجاء ثالثا سهم العربية للأسمنت متراجعا 4.82%، مغلقا عند 7.500 جنيه، وسهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 4.61%، وراية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 4.5%، مغلقا عند 2.570 جنيه.

وصعد المؤشر الثلاثيني 0.92%، مغلقا عند 17866 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.31%، عند مستوى 3532 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%، مغلقا عند مستوى 5244 نقطة.