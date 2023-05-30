5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الزراعة، واللوجيستيات، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والأدوية، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، لتسير عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 5.33%، مغلقا عند 1.617 جنيه، تلاه مباشرة سهم المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) منخفضا 3.86% مغلقا عند 2.740 جنيه، ثم أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 3.39% مغلقا عند 22.780 جنيه.

ورابعا جاء سهم القاهرة للزيوت والصابون منخفضا بنسبة 3.03%، مغلقا عند 0.191 جنيه، ثم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 2.88%، مغلقا عند 33.030 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته صاعدا 1.88% مغلقا عند 17534 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.77%، مغلقا عند 3263 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.13% مغلقا عند 4899 نقطة.