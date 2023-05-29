5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والأدوية، والمطاحن، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، لتسير عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 24.43% مغلقا عند مستوى 22.640 جنيه، ثم العبوات الطبية بنسبة 19.22% مغلقا عند 0.891 جنيه، ثم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.87% مغلقا عند 217.370 جنيه.

ورابعا جاء سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة متراجعا 5.21%، مغلقا 36.230 جنيه، ثم أيه كابيتال القابضة بنسبة 4.30% مغلقا عند 0.267 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 التعاملات مرتفعا 0.5% مغلقا عند مستوى 17211 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI صاعدا 1.23%، مغلقا عند مستوى 3239 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI صاعدا 1.17%، مغلقا عند 4844 نقطة.