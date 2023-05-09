5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، لتسير مع الاتجاه العام الهابط للمؤشرات التي خسرت مكاسبها الصباحية بنهاية الجلسة لتغلق على هبوط جماعي.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 1.8%، مغلقا عند 17301 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.86%، مغلقا عند 3030 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.94% مغلقا عند 4597 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم حق اكتتاب سبيد ميديكال – 2 بنسبة 6.98% مغلقا عند 0.080 جنيه، ثم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 6.81% مغلقا عند 36.950 جنيه، وثالثا جاء سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 5.27% مغلقا عند 25.220 جنيه.

وثالثا جاء سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 5.49% مغلقا عند 11.010 جنيه، ثم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة بنسبة 4.98% مغلقا عند 38.360 جنيه.