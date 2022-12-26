5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الأغذية، والنسيج، والاستثمار العقاري، والصناعات الثقيلة تعاملاتها، اليوم، مسجلة أعلى تراجعات بالسوق، مخالفة الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وتصدَّر الأسهم الهابطة اليوم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 4.11% مغلقًا عند 34.060 جنيه، تلاه إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 2.94% مغلقًا عند 13.520 جنيه، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 2.25% مغلقًا عند 14.780 جنيه.

ورابعًا في التراجعات جاء العربية وبولفارا للغزل والنسيج متراجعًا 2.06% مغلقًا عند 3.330 جنيه، ثم العز الدخيلة للصلب بنسبة 1.91%، مغلقًا عند 739.930 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للبورصة "EGX30" بنسبة 1.22% مغلقًا عند مستوى 14560 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.67% مغلقًا عند مستوى 2749 نقطة، ومؤشر "EGX100" بنسبة 2% مغلقًا عند 4075 نقطة.

وتراجعت التداولات لمستويات دون المليار جنيه مسجلة 978.39 مليون جنيه، عبر 47.463 عملية منفذة على أسهم 200 شركة مقيدة.

وسجل رأس المال السوقي 954.7 مليار جنيه، رابحًا 13.1 مليار جنيه، وسط مشتريات أجنبية بنحو 25 مليون جنيه، قابلها مبيعات عربية ومحلية بصافي نحو 5 ملايين جنيه، و20 مليون جنيه على الترتيب.