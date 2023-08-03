5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الصناعة، والحليج، والسمسرة، والعقارات، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم،، لتسير مع الاتجاه العام للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الأعلى هبوطا العامة لصناعة الورق- راكتا بتراجع 7.30%، مغلقا عند 11.930 جنيه، جي بي كوبوريشن بتراجع 5.89%، مغلقا عند 6.390 جنيه.

وثالثا جاء سهم العربية لحليج الأقطان متراجعا 5.5%، مغلقا عند 3.980 جنيه، ورابعا جاء أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 5%، مغلقا عند 0.285 جنيه، وخامسا جاء سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، بنسبة 4.87%، مغلقا عند 0.430 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.33%، مغلقا عند 17455 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.89%، مغلقا عند مستوى 3505 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.86%، مغلقا عند مستوى 5171 نقطة.