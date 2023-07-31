5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أغلقت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم، مسجلة أعلى تراجعات بالسوق بمعدلات تراوحت بين 20 و3%، لتسير عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات.

وكان السهم الأعلى هبوطًا اليوم انتيجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بنسبة 20%، مغلقًا عند 20.160 جنيه، وسهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.97%، عند 0.593 جنيه، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية متراجعا 2.78%، عند 0.419 جنيه.

ورابعا جاء سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 2.72% مغلقا عند 45.840 جنيه، ثم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 2.71%، مغلقا عند 0.251 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسى egx30 تعاملاته صاعدا 0.24% مغلقا عند مستوى 17595 نقطة، وegx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صاعدا 0.37%، مغلقا عند 3530 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقا صاعدا 0.49%، مغلقا عند 5217 نقطة.