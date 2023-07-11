5 أسهم تسجل أعلى تراجع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، لتتحرك عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات بقيادة المؤشر الرئيس للسوق EGX30.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 14.20%، مغلقا عند 19.880 جنيه، تلاه مباشرة حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بنسبة 10.19%، مغلقا عند مستوى 0.238 جنيه، ثم الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف بنسبة 5.08% مغلقا عند 0.112 جنيه.

ورابعا جاء الدلتا للسكر بنسبة 3.30% مغلقا عند 35.780 جنيه، ثم ماكرو جروب للمستحضرات- ماكرو كابيتال بنسبة 3.16% عند 2.760 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 اليوم بنسبة 1.13% مغلقا عند مستوى 17155 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85% مغلقا عند 3402 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.90% مغلقا عند 5053 نقطة.