بورصة وشركات

5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بنهاية تداولات البورصة المصرية اليوم (جراف)

تصدرها سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة هبوط 5%
منى عبدالباري 4:37 م, الأحد, 25 يوليو 21 4:37 م, الأحد, 25 يوليو 21

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سجلت 5 أسهم بنهاية جلسة اليوم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات، توزعت في عدة قطاعات تنوعت بين الاستثمار العقاري، والمنتجعات السياحية، و الصناعة.

تصدرها سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة هبوط 5%

ونهاية تعاملات اليوم تصدر قائمة الأسهم الأعلى تراجعا بنسبة 5% سهم العبور للاستثمار العقاري إلى مستوى 40 جنيها، ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية متراجعا  5%، إلى مستوى 2 جنيه، ثم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.8% إلى مستوى 23.7 جنيه.

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وفي المركز الرابع جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية  والتعمير بنسبة 4.5% إلى مستوى 59.93 جنيه، وخامسا جاء سهم مجموعة "جي أم سي" للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بنسبة 4%، إلى 1.2 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، شهدت جلسة اليوم، الأولى عقب إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيا، صعودا جماعيا للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.93%، إلى مستوى 10745 نقطة، والمؤشر السبعيني للأفراد بنسبة 2.56% إلى مستوى 2573 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.23% إلى مستوى 3546 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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