5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بنهاية تداولات البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بنهاية جلسة اليوم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات، توزعت في عدة قطاعات تنوعت بين الاستثمار العقاري، والمنتجعات السياحية، و الصناعة.

تصدرها سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة هبوط 5%

ونهاية تعاملات اليوم تصدر قائمة الأسهم الأعلى تراجعا بنسبة 5% سهم العبور للاستثمار العقاري إلى مستوى 40 جنيها، ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية متراجعا 5%، إلى مستوى 2 جنيه، ثم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.8% إلى مستوى 23.7 جنيه.

وفي المركز الرابع جاء سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 4.5% إلى مستوى 59.93 جنيه، وخامسا جاء سهم مجموعة "جي أم سي" للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية بنسبة 4%، إلى 1.2 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، شهدت جلسة اليوم، الأولى عقب إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيا، صعودا جماعيا للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.93%، إلى مستوى 10745 نقطة، والمؤشر السبعيني للأفراد بنسبة 2.56% إلى مستوى 2573 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.23% إلى مستوى 3546 نقطة.