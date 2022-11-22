5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بتعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت حزمة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات الأدوية، والصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بمعدلات تراوحت بين نحو 15% و5% لتسير في اتجاه معاكسا لحركة السوق الصاعدة.

وسجل المؤشر الرئيس للسوق EGX30صعودا 1.39% مغلقا عند مستوى 12622 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.36% مغلقا عند 2406 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.56% مغلقا عند 3503 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 14.79% مغلقا عند 139.950 جنيه، تلاه سهم مصر للألمونيوم بنسبة 12.04% مغلقا عند 27.470 جنيه.

وثالثا جاء سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 5.31% مغلقا عند 3.390 جنيه، ثم رواد السياحة – رواد بنسبة 4.98% مغلقا عند 21.750 جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.93% مغلقا عند 1.177 جنيه.