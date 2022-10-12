5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم التي شهدت هبوطًا جماعيًا للمؤشرات، لتسير مع الاتجاه العام للسوق.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي – إيه تي ليس -1 بنسبة 8.65% مغلقًا عند 0.243 جنيه، تلاه العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا” بنسبة 8.29% مغلقا عند 1.770 جنيه، تلاه المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” متراجعا 6.30% مغلقا عند 2.230 جنيه.

ورابعا تراجع سهم السويدي اليكتريك بنسبة 6.04% مغلقا عند 7 جنيهات، وخامسا جاء سهم النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.29% مغلقا عند 12.170 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 اليوم بنسبة 0.67% مغلقا عند مستوى 9800 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51% مغلقا عند 2121 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.35% مغلقا عند 3041 نقطة.