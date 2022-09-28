5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية تعاملات هابطة بالبورصة المصرية اليوم سجلت سارت حزمة من الأسهم في اتجاه السوق المتراجع لتسجل أعلى انخفاضات بنسب تراوحت بين نحو 7% و4.5%.

وجاء السهم الأعلى تراجعا روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك بنسبة 6.96% مغلقا عند مستوى 3.210 جنيه، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.10% مغلقا عند مستوى 2.790 جنيه.

وثالثا سهم أودن للاستثمارات المالية متراجعا 5.06% مغلقا عند مستوى 1.407 جنيه، ورابعا جاء سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 4.48% مغلقا عند 2.560 جنيه، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة 4.48% مغلقا عند 26.210 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنهاية تداولات اليوم بنسبة 1.17% مغلقا عند 9702 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16%، مغلقا عند مستوى 2241 نقطة، كما هبط المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.07% مغلقا عند مستوى 3172 نقطة.