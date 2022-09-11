5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد بصعود جماعي لكافة المؤشرات، فيما سجلت مجموعة من الأسهم أعلى تراجعات لتسير في اتجاها معاكسا للسوق.

وجاء في صدارة الأسهم الأعلى خسارة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.97%، مغلقا عند 14.330 جينه، وسهم العامة للصوامع والتخزين متراجعا 4.52%، مغلقا عند 86.190 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 4.32%، مغلقا عند 9.300 جنيه.

ورابعا تراجع دايس للملابس الجاهزة بنسبة 3.33%، مغلقا عند 0.406 جنيه، وخامسا جاء العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 3.30% مغلقا عند 11.440 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيس egx30 بنهاية تعاملات اليوم 0.89%، مغلقا عند مستوى 10356 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61%، مغلقا عند مستوى 2287.96 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% مغلقا عند 3276 نقطة.

وسجلت حزمة أسهم ثباتا بنهاية تعاملات اليوم جاء من بينها بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية مغلقا عند 7.550 جنيه، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب) عند 0.776 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند 164.250 جنيه، والإسكندرية للأدوية عند 122.020 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 89.830 جنيه.