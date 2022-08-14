5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات النسيج، والصناعة، والقطاع الطبي، والبتروكيما أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين مايقارب الـ 20%، ونحو 5%.

وتصدر الأسهم الهابطة جولدن تكس للأصواف هابطا 19.68% ليغلق عند مستوى 5.47 جنيه، تلاه سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك بنسبة 6.47% مغلقا عند 3.470 جنيه.

وثالتا تراجع سهم سبيد ميديكال بنسبة 5.33% مغلقا عند 0.533 جنيه، ورابعا سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 4.86%، مغلقا عند مستوى 0.881 جنيه، وخامسا تراجع سهم المالية والصناعية بنسبة 4.82%، عند مستوى 19.570 جنيه.

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.04%، مغلقا عند مستوى 9984 نقطة، بينما صعد مؤشري EGX70 بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 2.45%، مغلقا عند مستوى 3056 نقطة.

وسجلت حزمة أخرى من الأسهم ثباتا بنهاية تعاملات اليوم شملت سي آي كابيتال ليغلق عند 4.050 جنيه، والقاهرة للأدوية مغلقا عند 37 جنيه، وبيراميزا للقرى السياحية مغلقا عند 22.750 جنيه، والصناعات الغذائية العربية –دومتي عند 4.600 جنيه، وإعمار مصر للتنمية مغلقا عند 2.490 جنيه، وبنك البركة مصر مغلقا عند 12.050 جنيه.