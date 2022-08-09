5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت مجموعة من أسهم البورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين 7% ونحو 5%، لتسير مع الاتجاه العام الهابط لمؤشرات السوق اليوم.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق egx30 تعاملات اليوم متراجعا 0.78%، مغلقا عند مستوى 9969 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة متراجعا 0.64%، مغلقا عند 1998 نقطة، وأنهى المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 تعاملاته عند مستوى 2917 نقطة، متراجعا 0.69%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 7.18%، مغلقا عند مستوى 1.47 جنيه، ثم سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.06%، مغلقا عند 0.244 جنيه، ثم راية لخدمات مراكز الاتصال بنسبة 4.89%، مغلقا عند مستوى 2.53 جنيه.

ورابعا جاء سهم سبيد ميديكال متراجعا 4.78%، مغلقا عند مستوى 0.598 جنيه، ثم القلعة للاستشارات المالية – أسهم عادية بنسبة 4.64%، مغلقا عند 1.191 جنيه.