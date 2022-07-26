5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم سجلت الأسهم الأعلى تراجعًا انخفاضات محدودة بنسب تراوحت بين 4.30 و2%، بدعم الاتجاه الصاعد للمؤشرات.

وتصدَّر الأسهم المتراجعة، اليوم، انتجريتيد دياجنوستكس بنسبة 4.50% مغلقًا عند 14.640 جنيه، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 3.93% عند مستوى 0.586 جنيه، ثم سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.40% مغلقًا عند 85.020 جنيه.

ورابعًا جاء سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 2.84% مغلقًا عند 1.677 جنيه، وسهم ابن سينا فارما بنسبة 2.43%، مغلقًا عند 1.528 جنيه.

واتجهت مؤشرات السوق نحو الصعود بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم بنسب تجاوزت الـ1%، حيث ارتفع "EGX30" بنسبة 1.22%، مغلقًا عند مستوى 9350 نقطة، ومؤشر "EGX70" بنسبة 1.16%، مغلقًا عند 1845 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 1.2%، مغلقًا عند 2704 نقطة.