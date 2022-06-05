5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تكبدت حزمة أسهم في 5 قطاعات هي الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي والاستثمارات المالية واللوجيستيات والمستحضرات الطبية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات البورصة المصرية التي أغلقت على تباين اليوم.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وبينما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.21%، مغلقا عند مستوى 9986 نقطة، ارتفع مؤشري EGX70 بنسبة 1.02% مغلقا عند 1754 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.79% مغلقا عند 2629 نقطة.

وكان في مقدمة الأسهم الأعلى هبوطا اليوم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري متراجعا 16.73%، مغلقا عند مستوى 1.34 جنيه، ثم سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي منخفضا 6.8%، مغلقا عند مستوى 29.43 جنيه، ثم جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.15% مغلقا عند مستوى 8.54 جنيه.

ورابعا في التراجعات جاء ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بنسبة 4.7% مغلقا عند مستوى 3.20 جنيه، وخامسا كان المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس" بنسبة 3.50% مغلقا عند 1.82 جنيه.

وشهدت بعض الأسهم أداء محايدا حيث لم تراوح مكانها جاء من بينها ايديتا للصناعات الغذائية مغلقا عند 7.60 جنيه، والتشخيص المتكاملة عند 19.10 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 28.90 جنيه، وتعليم لخدمات الإدارة عند 3.45 جنيه، وعامر جروب بـ 0.90 جنيه.