5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنسب تراوحت بين 5 و 6%

شهدت حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الاستثمارات المالية والسياحة والعقارات أعلى تراجعات بنهاية جلسة اليوم، بنسب تراوحت بين 6 ونحو5%.

بنسب تراوحت بين 5 و6%

وتصدر قائمة الأسهم الأكبر خسارة اليوم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 6.14% ليغلق عند مستوى 0.107 جنيه، تلاه مباشرة سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بتراجع 5.94% مغلقا عند مستوى 4.75 جنيه.

وثالثا جاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.99% مغلقا عند 18.66 جنيه، ثم سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 4.97% مغلقا عند 20.45 جنيه، وسهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.96% مغلقا عند 1.7 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.05% مغلقا عند 11849 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% عند مستوى 2178 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% مغلقا عند 3219 نقطة.