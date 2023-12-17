5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تداولات اليوم، لتستقر عكس الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات، فيما سجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا.

وتصدر الأسهم الأعلى خسارة اليوم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 4.12%، مغلقا عند 17.240 جنيه، ثم المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 3.18%، مغلقا عند 0.335 جنيه، ثم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 3.06%، مغلقا عند 9.500 جنيه.

ورابعا تراجع سهم السويدي إليكتريك بنسبة 2.58%، مغلقا عند 27.600 جنيه، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 2.24%، مغلقا عند 0.567 جنيه.

وسجل مؤشر السوق الرئيس EGX30 صعودا نسبته 0.33%، مغلقا عند مستوى 24804 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان صعودا 1.54%، مغلقا عند مستوى 5447 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI واسع النطاق بنسبة 1.40%، مغلقا عند 7877 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم التي سجلت ثباتا جاء مينا فارم للأدوية عند 236 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 84.8 جنيه، ودلتا للطباعة والتغليف عند 42 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 150 جنيه، ثم مطاحن مصر العليا عند 141.070 جنيه، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة عند 34.050 جنيه.