5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، لتسير في اتجاه معاكس لحركة المؤشرات التي صعدت بشكل جماعي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.41%، مغلقا عند 17697 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16%، مغلقا عند 3566 نقطة، ثم سهم EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.49%، مغلقا عند 5274 جنيه.

وكان السهم الأعلى هبوطا الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 4.75%، مغلقا عند 1.786 جنيه، تلاه سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية بواقع 4.43%، مغلقا عند 0.872 جنيه.

وثالثا في التراجعات جاء سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 2.46%، مغلقا عند 88.460 جنيه، ثم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 1.77%، مغلقا عند 44.970 جنيه، وخامسا جاء سهم المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" بنسبة 1.56%، مغلقا عند 2.520 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا شملت سهم تعليم لخدمات الإدارة مغلقا عند 3.720 جنيه، ومينا فارم للأدوية عند 215.330 جنيه، والنيل للأدوية عند 39.990 جنيه، وومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 34.980 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 163.200 جنيه.