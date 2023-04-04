5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات العقارات، والبنوك، والتكنولوجيا، والبتروكيماويات، أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم، فيما شهدت المؤشرات تباينا.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة -7.36%، مغلقا عند 9.190 جنيه، ثم بنك فيصل الإسلامي بالدولار بنسبة -7.23% مغلقا عند 1.013 دولار، ثم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة -7% مغلقا عند 56.370 جنيه.

ورابعا جاء سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة -5.5% مغلقا عند 26.840 جنيه، ثم سيدي كرير للبتروكيماويات -سيدبك متراجعا -2.84%ـ مغلقا عند 20.500 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة -0.34% مغلقا عند مستوى 16998 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.89% مغلقا عند 2955 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34% مغلقا عند 4447 نقطة.