5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الأغذية، والبتروكيماويات، والمقاولات، أعلى تراجع بنهاية تعاملات اليوم التي سجلت هبوطا جماعيا ملحوظا للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم العربية لمنتجات الألبان “آراب ديري – باندا” بنسبة 7.71% مغلقا عند 1.580 جنيه، تلاه المالية والصناعية المصرية بنسبة 7.64% مغلقا عند 49.660 جنيه.

وثالثا جاء سهم دلتا للطباعة والتغليف متراجعا 6.75% مغلقا عند 19.200 جنيه، ثم النصر للأعمال المدنية بنسبة 6.04% مغلقا عند 24.430 جنيه، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 5.98% مغلقا عند 44.020 جنيه.

هبط المؤشر الرئيس للسوق EGX30 اليوم بنسبة 2.2% مغلقا عند مستوى 16432 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.92% مغلقا عند 4447 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.86% مغلقا عند 3010 نقطة.