5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم مسجلة أعلى تراجعات بنهاية جلسة سجلت فيها المؤشرات تفاوتًا عند الإغلاق.

وتصدَّر الأسهمَ الأعلى تراجعًا اليوم النصر للملابس والمنسوجات- كابو بنسبة 4.94% مغلقًا عند 1.867 جنيه، ثم مصر للأسمنت- قنا بنسبة 3.44% مغلقًا عند 21.890 جنيه، وبالم هيلز بنسبة 3.40% مغلقًا عند 1.990 جنيه.

ورابعًا في التراجعات جاء سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك بنسبة 3.09% مغلقًا عند 14.420 جنيه، ثم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال بنسبة 3.06% مغلقًا عند 3.480 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنسبة 0.52% مغلقًا عند 14485 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% مغلقًا عند مستوى 2761 نقطة، و"EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% مغلقًا عند 4087 نقطة.