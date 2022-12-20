5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

هبوط جماعي أنهت به مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، لتسير مجموعة من أسهم السوق في الاتجاه نفسه مسجلة أعلى تراجعات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس “egx30” بنسبة 1.46% مغلقًا عند مستوى 14523 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59% مغلقًا عند 2797 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% مغلقًا عند 4137.9 نقطة.

وكان السهم الأعلى تراجعًا اليوم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 11.05% مغلقًا عند 32.040 جنيه، ثم جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 5.50% مغلقًا عند 0.927 جنيه، ثم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي متراجعًا 4.95% مغلقًا عند 15.950 جنيه.

ورابعًا جاء سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 4.93% مغلقًا عند 6.750 جنيه، والمصرية لنظم التعليم الحديثة متراجعًا 4.79% مغلقًا عند 0.159 جنيه.