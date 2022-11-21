5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على انخفاض جماعي للمؤشرات وهو ما انعكس على حزمة مؤشرات سجلت أعلى تراجعات بالسوق، بمعدلات تراوحت بين 13 و5%.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق بنسبة EGX30 0.59% مغلقا عند مستوى 12449 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.45% مغلقا عند مستوى 2397 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% مغلقا عند 3484 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم العقارية للبنوك الوطنية بنحو 13% مغلقا عند 28.39 جنيه، ثم الشرقية – إيسترن كومباني بنسبة 7.5% مغلقا عند 13.590 جنيه، ثم المجموعة المصرية العقارية بنحو 5% عند مستوى 1.238 جنيه.

ورابعاء جاء سهم رواد السياحة – رواد بنحو 5% أيضا عند مستوى 22.890 جنيه، ثم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنحو 5% عند 20.800 جنيه.