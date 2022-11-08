5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة هابطة بالبورصة المصرية اليوم سارت مجموعة من الأسهم في قطاعات التعبئة والتغليف، والأغذية، والصناعة مع الاتجاه العام للسوق بتراجعات تراوحت بين نحو 12% ونحو 6%.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بنسبة 11.95 مغلقا عند 0.140 جنيه، ثم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 9.05% مغلقا عند مستوى 14.580 جنيه، وثالثا جاء سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) متراجعا 6.24% مغلقا عند مستوى 30.500 جنيه.

ورابعا جاء سهم العامة لصناعة الورق – راكتا متراجعا 6.11% مغلقا عند 11.840 جنيه، ثم العبوات الطبية منخفضا 5.97% مغلقا عند 0.331 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق egx30 التعاملات متراجعا 1.54% عند مستوى 11268 نقطة، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% مغلقا عند مستوى 2231 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا متراجعا 0.57% عند مستوى 3241 نقطة.